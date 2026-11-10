ЗСУ просуваються на Херсонщині та тримають позиції на лівому березі, – військовий

Українські захисники продовжують просування вглиб підконтрольної РФ території.

Українські морпіхи утримують позиції як на острівних ділянках Дніпра, так і на лівому березі Херсонської області. Про це в інтервʼю "Радіо Свобода" розповів начальник штабу 34 бригади морської піхоти ЗСУ, полковник Алім Керімов.

"У нас загалом є багато позицій на лівому березі, на яких на постійній основі проводяться ротації. Ми просуваємося в цій острівній зоні й у майбутньому будемо заходити в певні населені пункти на лівому березі", – розповів Керімов.

Він не розкрив, в які саме населені пункти вдалося зайти українським морпіхам та яка відстань просування зафіксована. Водночас він зазначив, що йдеться не про один конкретний, а одразу про кілька напрямків.

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"Морпіхи утримують рубежі та позиції там, де вони перебувають. Разом із тим вони просуваються, штурмують позиції противника, просуваючись углиб на визначені нами рубежі. Тобто зайшли, закріпилися на лівому березі, просунулися, закріпилися, передали позицію і просунулися далі", – додав Керімов.

Крім того, за його словами, РФ відмовилася від класичного наступу на Херсонщині, зробивши акцент на ударах дронами, авіацією та артилерією. За словами Керімова, якщо ще у 2025 році РФ провела близько 700 штурмових дій у цьому регіоні, то вже у 2026 ця кількість складає 150-200.

"Окрім штурмів, за минулий рік було до 200 переміщень човнів, а за пів року зараз – орієнтовно 22 виходи противника на плавзасобах. Чому противник перейшов до більш позиційної гібридної війни? Він розуміє, що всі його наступальні операції закінчуються неуспіхом і переходить до цивільного терору", – додав Керімов.

Ситуація на фронті: інші важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що РФ використала перемирʼя в Олешках для того, аби провести ротацію військ та техніки на півдні України. За словами президента, українські військові вже готують пропозиції щодо того, як захистити цивільних на Херсонщині.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють про контратаки Сил оборони на фронті. Зазначається, що атакувальні дії Сил оборони відбувалися зокрема, в Харківській, Донецькій і Запорізькій областях.

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