Українські морпіхи та десантники зачистили Товсте на Донеччині

Штурмові групи підтримували розвідувальні та ударні безпілотники, які допомагали виявляти ворожі позиції та коригувати вогонь.

Морпіхи 505-го батальйону та десантники 79-ї ОДШБр повністю зачистили село Товсте на Донеччині від російських окупантів і підняли над ним український прапор. Про це повідомили у 505-му окремому батальйоні морської піхоти.

За даними військових, операція розпочалася 10 червня: морпіхи діяли спільно з бійцями 2-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

При цьому, штурмові групи підтримували розвідувальні та ударні безпілотники, які допомагали виявляти ворожі позиції та коригувати вогонь. Вже 12 червня спротив росіян був остаточно зламаний, а населений пункт повністю зачищений.

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У 505-му батальйоні наголосили, що повернення українського прапора над Товстим стало результатом злагодженої роботи морпіхів, десантників і операторів БПЛА.

"Підтримуйте Сили оборони України, щоб у кожному окупованому селі та місті знову майорів синьо-жовтий стяг", - закликали військові.

Війна в Україні - звільнення українських територій

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий розповів, що з 29 січня по серпень 2026 року Сили оборони звільнили 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку.

За його словами, під час першого етапу цієї операції українські захисники звільнили близько 450 квадратних кілометрів української території. А під час другого етапу, який розпочався 5 травня й фактично триває станом на серпень, Сили оборони звільнили чи відновили контроль над 490 квадратними кілометрами української землі.

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