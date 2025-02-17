Це справді болюча втрата для окупантів.

В Донецькій області розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та знищили новітній російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) малої та середньої дальності С-350 "Витязь".

Як йдеться у повідомленні оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії - це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, наскільки це справді болюча втрата для окупантів. Він пояснив, що у окупантів є зенітно-ракетні полки, що складаються з 2-3 дивізіонів комплексів великого радіусу дії С-300/400 та одного дивізіону прикриття малого радіусу дії, ЗРПК Панцир-С1 або ЗРК Тор-М2.

"Але в цій концепції виникала прогалина - сліпі зони, між комплексами малого і великого радіусу дії, які спочатку намагалися перекривати МіГ-31, які РФ не виробляє і ресурс яких стрімко зношується. Згодом ще з'ясувалося й те, що ЗРПК Панцир-С1 себе важко прикриває, не кажучи вже про гарантований захист С-300/400. І саме для вирішення проблеми сліпих зон було створено С-350 "Вітязь"", - пояснив аналітик.

Що таке ЗРК С-350 "Витязь"

Це російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління. Орієнтовна вартість такого ЗРК близько $135 млн.

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