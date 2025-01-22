За допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників.

17 січня 2025 року бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України в районі населеного пункту Тьоткіно в Росії виявили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.

Про це повідомила прес-служба ГУР у Telegram.

Зазначається, що за допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників "Ямал-401", "Ямал-402" та "Ямал-300K", які працюють у Ка-діапазоні частот.

"По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження", - додали в розвідці.

Ще про дії ГУР у цій війні

Як повідомляв УНІАН, на початку січня майстри спецпідрозділу "Крила" департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони виявили та знищили російську гарматну позицію у Запорізькій області. Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два камікадзе літакового типу Darts із трикілограмовими комбінованими боєприпасами та трьома FPV Babay-Heavy із півторакілограмовими кумулятивними пострілами.

18 січня українські дрони атакували нафтобазу у Тульській області Росії, яка забезпечує діяльність російської окупаційної армії. Ураження нафтобази відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки дронами українського виробництва.

Як наголосили джерела УНІАН, за повідомленням влади Тульської області, сталося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону. Попри те, що російські ЗМІ розповідали про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.

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