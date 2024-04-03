По окупантах успішно відпрацювала авіація та підрозділи ракетних військ.

Українські артилерія та авіація результативно відпрацювали по російських окупантах протягом минулої доби.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройнх сил України, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

Водночас підрозділи ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.

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Війна в Україні - що відбувається на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на всіх напрямках.

Набільшу активність ворог проявив на Новопавлівському напрямку. Там Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

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