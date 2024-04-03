Водночас окупанти намагаються вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на всіх напрямках.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

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На Лиманському напрямку воїни відбили 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог атакував 6 разів в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка, намагаючись покращити тактичне положення. Усі атаки було відбито.

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти 8 разів атакували позиції наших військ.

Війна в Україні - Росія готує новий наступ

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські окупаційні війська навесні продовжать спроби локальних атак і спробують підготуватися до нового наступу цього літа.

При цьому керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що РФ може планувати новий великий наступ влітку цього року.

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