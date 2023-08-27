Відповідну інформацію розкрила бригада тактичної авіації міста Васильків.

Збройні сили України розкрили імена ще двох пілотів, які загинули разом з офіцером 40-ї бригади тактичної авіації "Джусом" (Андрієм Пільщиковим).

Йдеться про зіткнення літаків L-39 на Житомирщині 25 серпня, коли Україна втратила одразу трьох пілотів Повітряних Сил ЗСУ. Імена захисників розкрила Бригада тактичної авіації міста Васильків.

Загинув Майор В’ячеслав Мінка (мешканець Києві). До польотів в небі військовий повернувся у 2015 році через війну на Донбасі. До повномаштабного вторгнення росіян мав понад 200 годин нальоту й був досвідченим пілотом, зазначає бригада;

загинув майор Сергій Проказін (мешкав на Полтавщині). Він пройшов шлях від рядового льотчика до заступника командира бригади. 24 роки свого життя Проказін присвятив авіації. Станом на 24 лютого 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратимам по службі запам'ятався щирою людиною, яка завжди прийде на допомогу;

загинув капітан Андрій Пільщиков з позивним "JUICE". Захисник України був родом з Харкова, 8 років життя він віддав авіації. З початком великої війни набрав понад 500 годин бойових польотів. Запам'ятався виконанням надважких бойових завдань, а також як мужня та принципова людина. Він був одним з тих, хто неодноразово виступав у західних медіа з закликом передати Україні літаки F-16.

"Кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках... Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Світла пам’ять про захисників неба України назавжди лишиться в серцях близьких, побратимів, всього вдячного Українського народу", - йдеться у повідомленні.

Україна втратила трьох пілотів-професіоналів у Житомирській області

Нагадаємо, про жахливу авіатрощу в Житомирській області стало відомо 26 серпня. Інформацію про загибель наших льотчиків підтвердили в ЗСУ. Повідомлялося, що в небі Житомира 25 серпня під час навчань зіткнулися два бойові літаки L-39. Правоохоронні органи разом з ДБР розпочали розслідування обставин катастрофи.

Зазначалося, що серед 3 фахівців загинув пілот з позивним "Джус". Його дівчина волонтер Меланія Подоляк опублікувала зворушливе фото з ним та слова прощання.

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