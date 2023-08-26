Серед загиблих пілот з позивним "Джус".

В Житомирській області вчора увечері сталося зіткнення двох літаків, внаслідок чого загинуло троє пілотів.

Як повідомило видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в ЗСУ, у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39, троє пілотів загинули.

У прес-службі командування Повітряних сил ЗСУ. Там зазначили, що офіційний коментар буде пізніше з огляду на певні обставини та розпочате слідство, яке веде ДБР.

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Стало відомо, що серед загиблих пілот з позивним "Джус". Його смерть підтвердив його друг Павло Поцелуєв. "Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом", - написав він у соцмережі.

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