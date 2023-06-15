Також знищено три російські склади боєприпасів.

Цієї доби українські війська вразили ворожі пункти управління, райони зосередження окупантів та російські склади боєприпасів.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Також українські захисник знищили 20 іранських ударних дронів типу "Shahed", а також безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Водночас, ракетні війська та артилерія цієї доби уразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, район скупчення російських військових, два склади боєприпасів та п’ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

За даними Генштабу ЗСУ, цієї доби росіяни завдали п’ять ракетних ударів по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59.

Крім того, зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині", - розповіли у Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі росіяни здійснили чергову атаку на Україну, завдавши удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та ударними дронами "Shahed-136/131".

Українським військовим вдалося знищити одну крилату ракету, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області.

Водночас, було збито усі випущені росіянами 20 ударних дронів, а також безпілотник оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

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