13 "Шахедів", попередньо, вдалося перехопити над Одеською областю, уточнив представник військової адміністрації Сергій Братчук.

Російські окупанти у ніч на 15 червня 2023 року знову завдали масованого комбінованого удару дронами і крилатими ракетами по українських містах.

Як повідомляють Повітряні сили, всього за цю ніч силами ППО було знищено 22 ворожі цілі, з них - крилата ракета повітряного базування Х-101/Х-555 і усі 20 "Шахедів". Також серед збитих цілей є БПЛА "Орлан".

Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Своєю чергою, спікер Одеської ОВА Сергій Братчук уточнює, що 13 "Шахедів" вдалося перехопити над Одеською областю.

Іранські "шахеди" противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

ОНОВЛЕНО 7:05. За уточненою інформацією Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22, 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 7 іранських ударних дронів типу "Shahed".

Під час атаки знищено 9 повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та шість іранських ударних дронів "Shahed".

Всього, протягом минулої доби, ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.

Удари по Україні - останні новини

Напередодні росіяни вдарили по Одесі. Атаку було здійснено ракетоносієм, який перебуває в Чорному морі. Внаслідок удару в місті багато руйнувань. Вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, заклади харчування, автомобілі та крамниці в середмісті. Тут шість людей отримали поранення.

Крім того, ворожа ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1 тис. кв. м та пожежу на площі 400 кв. м. В результаті, троє співробітників складу загинули на місці, сім поранено.

Такими ударами по Одесі Росія намагається руйнувати логістику, зауважила керівниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталья Гуменюк.

Війна новини - актуальне

Протягом попередньої доби українські сили продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і 14 червня домоглися успіхів. Бої тривали в західній частині Донецької області, особливо в районі Макарівки, та у західній частині Запорізької області на південь від Оріхова.

За останні три дні Сили оборони України просунулися на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометри.

На Бердянському напрямку бої тривають у районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка.

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