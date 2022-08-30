Минулої ночі нанесено ураження по 13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

На півдні за добу знищено понад 80 російських загарбників та 30 одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook, обстановка в операційній зоні стабільно напружена, ворог продовжує бойові дії на тактичному рівні, намагається проводити ротацію підрозділів.

Як зазначають українські військові, демонстрацію сили російські окупанти проводять за допомогою авіації. Так, протягом доби ворог 5 разів атакував українські позиції, але успіху не мав.

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"Натомість нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по 13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атаковано позиції протиповітряної оборони противника.

Водночас, окупаційні війська минулої ночі завдали ударів по Нікопольському і Криворізькому районах. Окупанти поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді, але люди не отримали ушкоджень.

"У Червоногригорівці пошкоджені понад десять будинків, храм, підприємство, лінії електропередач та газогони. Зранку промислова зона Марганця була обстріляна реактивними системами залпового вогню "Град". Людських втрат немає. У Криворізькому районі ворог накрив вогнем Зеленодольську громаду. Минулося без постраждалих та руйнацій", - йдеться у зведенні.

"Ранком портову інфраструктуру в Миколаївському районі ворог обстріляв з важкої артилерії. Постраждалих немає. Денний масований обстріл Миколаєва шістнадцятьма зенітними ракетами С-300 призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоквартирних будинків, об’єктів транспортної інфраструктури. Загинуло дві, поранено 24 цивільні особи", - наголошується у повідоленні.

Також ввечері двома аналогічними ракетами атаковано Баштанський район. Внаслідок розриву ракет є пошкодження приватних будинків, попередньо постраждалих нема. Інформація уточнюється.

"Ракетно-артилерійські підрозділи продовжуючи виконувати вогневі завдання збільшили втрати ворога за добу до 82 рашистів та 30 одиниць техніки, серед яких зенітно-ракетна система С-300, 2 танки Т-72, 11 гаубиць "Мста-Б", 3 реактивні системи залпового вогню "Град" та Ураган", важка вогнеметна система "Сонцепьок", самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С" та 120 мм мобільний міномет, самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С", протитанкова керована ракета, 6 одиниць броньованої техніки та 3 склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки", - наголошується у повідомленні.

Крім того, переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

"В штормовому Чорному морі вороже угруповання продовжує маневрування 13 кораблів та катерів вздовж Криму в бік Новоросійська, але 3 надводних ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами", тримає напоготові", - додали у повідомленні.

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