В ОВА нагадали україням на окупованих територіях про заходи безпеки, які допоможуть зберегти життя під час бойових дій.

Жителям Херсонщини, які перебувають на окупованій території, потрібно бути готовим до вжиття заходів щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.

На тлі новин про початок великого контрнаступу української армії на Херсонському напрямку, Соболевський нагадав кілька базових заходів, які допоможуть зберегти життя під час обстрілів.

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"Знаходьтесь якомога ближче до безпечних місць, зробіть запаси їжі та води, перевірте аптечки першої медичної допомоги. Не підходьте до вікон! Якщо поряд з вами знаходяться військові об'єкти орків - по можливості переїдьте до родичів або друзів! Ці дії можуть врятувати вас та ваших близьких", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, в ОК "Південь" заявили, що ворог відійшов зі своїх позицій у Херсонській області.

"Угруповання військ "Каховка" рапортує, що 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що прорвано першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

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