За його словами, для успішного продовження операції потрібні великі запаси озброєння

Україна має необхідний мінімум озброєння, щоб розпочати контрнаступ.

"Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це незабаром розпочнеться", - заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

За його словами, щоб звільнити нашу територію від окупантів, необхідно більше зброї. Зокрема це стосується західних винищувачів.

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"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", - підсумував керівник ГУР.

Коли почнеться контрнаступ ЗСУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ ЗСУ складатиметься з декількох етапів. Спочатку буде "буцання" з російськими військовими.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що коли партнери нададуть Україні винищувачі F-16, наша країна переможе у розвʼязаній Росією війні. Ці літаки стануть на бойове чергування у різних регіонах.

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