Українські захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка, також не припиняються бої за місто Бахмут.

Сили оборони України створили проблеми окупантам на декількох напрямках фронту, де ворог намагався реалізувати наступальні дії, та загалом відбили 40 атак росіян.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Там зазначають, що ворог все ще намагається підкорити Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

"В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками було відбито 40 атак противника", - йдеться у зведенні.

Як зазначають у Генштабі, протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Бунякине, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Юнаківка у Сумській області, а також - Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ та Вовчанські Хутори на Харківщині.

При цьому, на Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна та Берестове Харківської області.

Також, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне Донецької області.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав", - сказано у зведенні.

Крім того, від ворожих обстрілів постраждали Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Сєверного та Первомайського, але успіху не мав. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Зокрема це - Керамік, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

Крім того, на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка, Мар’їнка, Курахове, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Водночас, на Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області, а також місто Херсон.

ЗСУ похвалилися досягненнями на фронті - новини Генштабу

Нагадаємо, що ранок багатьох українців розпочався з ранкового зведення Генштабу ЗСУ щодо подій на фронті. Там зазначили, що за минулу добу наші герої стримали понад 50 ворожих атак. За ціль окупанти, вже звично, обрали штурми міст Бахмут та Мар'їнки.

Також за 14 квітня ЗСУ "відмінусували" ще 460 ворогів. Загальні втрати армії РФ станом на ранок 15 квітня сягають 181 тисячі 550 солдатів. Також росіяни втратили 3 танки, 4 броньованих машини, 1 артсистему, 6 одиниць автотехніки та цистерн та 3 одиниці спецтехніки.

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