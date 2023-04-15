Українські воїни в жорстоких боях роблять усе, щоб сточувати боєздатність російського ворога.

На території Бахмуту Донецької області наразі точаться запеклі бої. Росіяни поставили за мету захопити це місто, проте українським захисникам успішно вдається "сточувати боєздатність ворога".

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на Бахмуті.

"Сьогодні безпосередньо в міській забудові відбуваються безпрецедентні за останні десятиліття криваві бої. Ворог поставив за мету взяти це неприступне місто-фортецю. Наші воїни в жорстоких боях роблять усе, щоб сточувати боєздатність ворога, вибивати його силу і моральний дух. І вони це успішно роблять", - зазначив Череватий.

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За його словами, окупанти за останню добу завдали в районі Бахмуту 158 ударів ракетами, артилерією та РСЗВ, сталося 17 бойових зіткнень, наші захисники знищили 80 росіян, ще 100 поранено, також лікідовано чотири польових склади.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, основні наступальні зусилля російські окупанти зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу бійці ЗСУ відбили 56 атак ворога на лінії фронту. За даними британської розвідки, "вагнерівці" та десантники активізували наступ на Бахмут.

Раніше стало відомо, що у вуличних боях в Бахмуті помічено танк Т-90М "Прорив" з тієї партії, що призначалася для Сватівського напрямку. Військовий експерт Олександр Коваленко назвав це черговою ознакою дефіциту техніки у ворога, який змушений постійно перекидати її з однієї ділянки фронту на іншу.

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