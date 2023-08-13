Також українські воїни відбивають атаки окупантів на Лимано-Куп'янський напрямку.

Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку і за добу знищили 43 окупантів.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснуть ворога, який відчайдушно чинить супротив, використовуючи багато артилерійських ударів. Зокрема, за цю добу ворог 514 разів бив усіма видами артилерії по нашим позиціям, здійснив 2 авіанальоти. Також намагався безрезультатно контратакувати в районі Кліщіївки та Білої гори", - повідомив Череватий.

За його словами, відбулося 9 боєзіткнень, внаслідок яких 43 окупантів знищено і 109 поранено. Ще один загарбник потрапив у полон.

Крім того, було знищено один ворожий танк, 4 бойові машини піхоти, самохідна артилерійська установка "Гвоздика", 3 польові склади з боєприпасами і станція радіоелектронної боротьби "Мандат".

"Якщо говорити про Лимано-Куп'янський напрямок, то там ворог надалі намагається атакувати нас. За цю добу здійснив 3 атаки, 428 обстрілів, 10 авіанальотів за допомогою бойових гелікоптерів та штурмової авіації. Під час відбиття ворожих атак 37 окупантів знищено і 82 поранено", - наголосив Череватий.

Також знищено 3 ворожі міномети, безпілотний апарат і три дрони-камікадзе, і 3 ворожі бліндажі.

Минулої доби ЗСУ знищили понад 500 окупантів

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2023 року орієнтовно склали близько 253 тисяч 850 солдатів, у тому числі 560 осіб ліквідовано за минулу добу.

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