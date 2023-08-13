Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року сягнули близько 253 тис. 850 осіб.

Впродовж минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати ще понад 500 російських загарбників та знищити десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року сягають близько 253 тис. 850 осіб, з яких 560 було ліквідовано протягом минулої доби.

Також росіяни втратили 4 тис. 298 танків (3 за добу), 8 тис. 335 бойових броньованих машин (11 за добу), 5 тис. 072 артилерійські системи (19 за добу), 477 засобів протиповітряної оборони (5 за добу), 4 тис. 204 безпілотники оперативно-тактичного рівня (3 за добу), 7 тис. 543 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (20 за добу) та 760 одиниць спецтехніки (1 за добу).

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За добу не зазнала зміни кількість втрачених військами РФ реактивних систем залпового вогню - 713, літаків - 315, гелікоптерів - 313 та кораблів і катерів - 18.

Водночас, на одну зросла кількість знищених ворожих крилатих ракет - із 1 тис. 378 до 1 тис. 379. У Генштабі уточнили, що їхня кількість уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів, а цю ракету окупанти втратили не минулої доби, а раніше.

Війна в Україні: новини

Впродовж минулої доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження російських військових та техніки. Водночас, ракетні війська та артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та три артилерійських засоби росіян на вогневій позиції.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, серед російських загарбників ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства. Також суттєво зросла кількість загарбників, які зловживають алкоголем та вживають наркотики.

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