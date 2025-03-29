Головком Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті.

Сили оборони України зберігають активність на російській території, яка не дає окупантам заходити в Сумську та Харківську області. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 29 березня після розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Сьогодні я говорив із головкомом Олександром Сирським - про ситуацію на нашому фронті, також у тих районах, де наші сили діють на території Росії. Ми зберігаємо активність, - сказав він. - Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам - від Курщини до південних напрямків".

При цьому президент особливо відзначив за результативність на передовій воїнів кількох підрозділів: 225-й окремий штурмовий полк, 47-ма окрема механізована бригада, Сили спеціальних операцій (за дуже ефективні дії зі знищення ворога), 35-та окрема бригада морської піхоти (за ефективність у боях на Покровському напрямку).

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Прорив ЗСУ у Бєлгородській області - що повідомлялося

Нагадаємо, Reuters із посиланням на фінського військового аналітика Еміля Кастехельмі писав, що українські війська змогли прорвати російські оборонні рубежі в Бєлгородській області та просунутися на 3-4 кілометри вглиб території РФ.

Колишній старший радник Генерального штабу ЗСУ, генерал-майор Віктор Назаров висловлював думку, що здійснюючи новий прорив на російську територію в Бєлгородській області, Україна, найімовірніше, сподівається, що дана операція поліпшить позиції на переговорах за рахунок захоплення більшої кількості земель РФ.

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