ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб Бєлгородської області, - Reuters

Просування України на цьому напрямку навряд чи можна назвати проривом, але це точно невеликий тактичний успіх, кажуть експерти.

Українські війська продовжують бойові дії на території Росії, зокрема в Бєлгородській області. За даними російських військових блогерів, тривають зіткнення, а західні аналітики заявляють про просування України на кілька кілометрів, пише Reuters.

У п’ятницю низка російських військових кореспондентів заявила, що українські підрозділи перебувають у Бєлгородській області та ведуть бої з російськими військами. Водночас ні Київ, ні Москва офіційно не підтвердили цю інформацію. Міністерство оборони Росії раніше заявляло, що його війська відбили кілька спроб українських сил прорвати кордон у Бєлгородській області.

Збройні сили України утримуються від коментарів щодо цих подій, що може бути пов’язано з питаннями оперативної безпеки. Водночас президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Києві зазначив, що українська армія здійснила "певні кроки" за межами Курської області для зменшення тиску на українські позиції.

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Представник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко припустив, що українські сили можуть діяти в Бєлгородській області з метою "нейтралізації загроз" з боку російських військ, які концентруються поблизу кордону.

Російський військовий блог "Рибар", який має понад 1,3 мільйона підписників, повідомив про запеклі бої в населеному пункті Попівка, де сторони активно використовують дрони для ударів. Телеграм-канал "Two Majors" заявив, що російські війська ведуть "оборонні операції".

Ще один російський військовий блог "Архангел Спецназа" повідомив про бої в селі Демидівка, заявивши, що там перебувають оточені українські військові. Незалежних підтверджень цієї інформації немає.

За оцінками аналітиків, операція українських сил може бути спрямована на відволікання російських військ, які ведуть активні бойові дії в Курській області. Військовий блог "Рибар" стверджує, що Росія вже перекинула підкріплення до Бєлгорода з Гоптарівки Курської області.

Фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group вважає, що українські війська змогли прорвати перші російські оборонні рубежі й просунутися на 3-4 км углиб території РФ.

"Українці теоретично можуть взяти ще кілька сіл із прикордонної зони, але це не те, що означає прорив - це був би невеликий тактичний успіх, але на Демидівському напрямку на оперативному чи стратегічному рівні можна досягти дуже мало. Немає належного елемента несподіванки, і російська присутність у цьому районі достатньо сильна, щоб принаймні проводити здебільшого успішні оборонні операції", – сказав він Reuters.

Ситуація в Бєлгородській області: що відомо

Напередодні ряд російських воєнкорів повідомили про штурмові дії Сил оборони України на державному кордоні з Бєлгородською областю. Цю інформацію підтвердили й у російському Міноборони, зазначивши, що українські захисники намагаються "вклинитись" в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся.

За словами військовослужбовця з позивним "Алекс", російське командування вимушено перекидає свої сили з Курської області на кордон Бєлгородщини. Хоча раніше вони планували відправити їх на Донеччину.

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