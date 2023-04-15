Збройні сили України атакували дронами військову "заначку" окупантів: ворог намагався сховати на одній з ділянок фронту зенітну установку.
Однак завдяки вдалій роботі операторів дронів зі 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, плани ворога зійшли нанівець. Відповідний ролик опублікував СтратКом ЗСУ в Telegram.
В кадрі видно, як яскраво палає техніка окупантів:
ЗСУ показали вражаючу роботу з гранатами F-1
Нагадаємо, що напередодні СтратКом ЗСУ також потішив роликом, як наші захисники закидали росіян гранатами F-1. Тоді відзначилися солдати 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців.
Попри тяжкі бої на фронті, наші військові намагаються не втрачати гумору. Вони дотепно назвали свої дії акційною пропозицію доставки гранат в окопи ворога.