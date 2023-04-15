За тим, як горить техніка ворога, можна спостерігати вічно.

Збройні сили України атакували дронами військову "заначку" окупантів: ворог намагався сховати на одній з ділянок фронту зенітну установку.

Однак завдяки вдалій роботі операторів дронів зі 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, плани ворога зійшли нанівець. Відповідний ролик опублікував СтратКом ЗСУ в Telegram.

В кадрі видно, як яскраво палає техніка окупантів:

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ЗСУ показали вражаючу роботу з гранатами F-1

Нагадаємо, що напередодні СтратКом ЗСУ також потішив роликом, як наші захисники закидали росіян гранатами F-1. Тоді відзначилися солдати 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Попри тяжкі бої на фронті, наші військові намагаються не втрачати гумору. Вони дотепно назвали свої дії акційною пропозицію доставки гранат в окопи ворога.

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