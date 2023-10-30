Йдеться про атаку, яку армія Україні реалізувала цієї ночі.

В ЗСУ офіційно підтвердили ураження стратегічного об’єкта ППО росіян на західному узбережжі Криму цієї ночі.

Відповідна інформація оприлюднена Управлінням стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

"У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно уразили стратегічний об’єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Крім того, СтратКом інформує, що 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО ворога С-400 поблизу тимчасово окупованого Луганська.

РосЗМІ кажуть, що "приліт" стався по базі ППО в Оленівці

Як повідомляв УНІАН, росіяни зранку заявили, що в ніч на 30 жовтня Україна вдарила по базі ракетно-зенітного полку РФ у тимчасово окупованому Криму. Зокрема Telegram-канал ASTRA повідомив, що ударів було завдано по базі ППО в Оленівці о 3 ночі: 17 військовослужбовців поранено, пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

"Бавовна" в Криму: останні новини

24 жовтня в мережі повідомили, що у Севастополі стався потужний вибух, від якого вибуховою хвилею людям повибивало вікна. Вони скаржилися, що в місті не оголошували повітряну тривогу.

Два дні тому в російському Міністерстві оборони відзвітували про збиття 36 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Їх нібито збили над акваторією Чорного моря і північно-західною частиною окупованого півострова.

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