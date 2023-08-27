Сутички точаться між ВМС України та авіацією окупантів.

В акваторії Чорного моря ВМС України ведуть бої з авіацією окупантів навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом і Одесою.

Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий малий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря, повідомляє британська розвідка.

Операторами платформ є компанія "Чорноморнафтогаз", яка була захоплена проросійською окупаційною владою Криму під час анексії 2014 року.

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Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих росіянами платформах. Наразі ці ділянки є предметом інтересу для обох сил, контроль над ними періодично переходить то до України, то до Росії.

"Платформи мають цінні ресурси вуглеводнів. Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, місця для посадки вертольотів і розміщення ракетних систем великої дальності", - повідомляє Міноборони Британії.

Росія може піти в оперативний наступ по лінії Куп’янськ-Лиман

Напередодні британська розвідка повідомила, що армія РФ в Україні стикається з чималим тиском під Бахмутом. З огляду на обмежений успіх ворога на ділянці Куп’янськ-Лиман, там РФ може спробувати реалізувати наступ на оперативному рівні, щоб відновити втрачену ініціативу на полі бою.

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