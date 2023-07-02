За минулу добу на цій ділянці фронту знищено 49 окупантів та 15 одиниць техніки.

Наразі ЗСУ зосереджені на контрбатарейній боротьбі в районі Антонівського мосту, розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Напередодні в Інституті вивчення війни вказували, що група українських військових нібито утримує там позиції і завдала значних втрат російським загарбникам.

Як підкреслила Гуменюк, біля Антонівського мосту триває потужна бойова робота. "Зокрема акцент на контрбатарейній боротьбі. Особливості лінії фронту в нашій зоні відповідальності - вона пролягає річкою Дніпро. При цьому її русло дещо деформоване внаслідок тієї катастрофи, яку створили рашисти, підірвавши Каховську греблю", - відповіла вона.

Гуменюк додала, що за минулу добу на цій ділянці фронту знищено 49 окупантів та 15 одиниць техніки.

Антонівський міст - що відомо про ситуацію на півдні

Аналітики Інституту вивчення війни раніше зауважували, посилаючись на геолокаційні дані, що у ході контрнаступу ЗСУ змогли просунутися на лівий берег Дніпра в Херсонській області. У відповідь ЗС РФ начебто задіяли "Сонцепік".

Втім, окупанти не змогли витіснити ЗСУ і начебто вдарили по мосту "Калібром", наслідки невідомі. При цьому, за словами рашистських "воєнкорів", безуспішні бої з нібито 70 українськими військовими Росія веде вже кілька тижнів.

Загарбники скаржилися, що через вогонь української артилерії та дистанційно встановлені міни росіяни зазнали значних втрат серед особового складу та бронетехніки.

Варто зауважити, що й Україна свого часу била по Антонівському мосту, бо він був головним сполученням між правим і лівим берегами Дніпра, в результаті чого ворог у листопаді 2022 року був змушений тікати з правобережжя Херсонщини на паромних переправах і цивільних човнах під загрозою оточення й повного знищення українською армією.

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