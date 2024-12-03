Вкінці листопада росіяни на човнах переправилися через річку Оскіл, але не довго там затрималися.

Українські захисники вибили противника з плацдарму на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ Харківської області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду", - сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму.

Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника.

"В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори", - йдеться в повідомленні.

Росіяни здійснили висадку через Оскіл - подробиці

Як повідомляв УНІАН 25 листопада, російські загарбницькі війська десантувалися на човнах через річку Оскіл південніше селища Новомлинськ.

Аналітики українського проєкту DeepState назвали цю операцію неочікуваною. За їхніми даними, окупанти перепливли з Дворічного та закріпилися на західному березі. При цьому зазначали, що операцію провели не заради медійного ефекту, оскільки їм вдалося зайняти позиції однієї з українських бригад.

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