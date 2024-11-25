Вони зайняли українські позиції.

Російські загарбницькі війська десантувалися на човнах через річку Оскіл південніше селища Новомлинськ.

Аналітики українського проєкту DeepState називають цю операцію неочікуваною. За їхніми даними, окупанти перепливли з Дворічного та закріпилися на західному березі. Операцію провели не заради медійного ефекту, оскільки їм вдалося зайняти позиції однієї з українських бригад:

"Такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадуємо жителям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію".

Ситуація на Харківщині

Згідно з останнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби війська Російської Федерації шість разів штурмували позиції Сил оборони в районах Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку окупанти здійснювали атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Українські бійці зупинили 11 нападів, ще чотири досі тривають.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко пояснював, що загарбники прагнуть взяти під контроль Лимано-Куп’янський плацдарм, вийти в район Оскільського водосховища та захопити важливий залізничний вузол.

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