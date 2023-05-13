Зокрема, російська 72-га окрема мотострілецька бригада відійшла від своїх позицій на південному фланзі біля міста.

Британська розвідка підтвердила відвоювання Силами оборони України щонайменше 1 кілометрів території біля Бахмута.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

"Впродовж останніх чотирьох днів, складові частини 72-ї окремої мотострілецької бригади Росії, імовірно, у поганому стані відійшли від своїх позицій на південному фланзі Бахмутської операції. Українські сили відвоювали щонайменше кілометр території", - наголошує розвідка.

У цьому зв'язку сказано, що цей район відіграє певне тактичне значення, оскільки це був російський плацдарм на західній стороні каналу Сіверський Донець-Донбас, який позначає лінію фронту через частину цього сектору.

Як зазначили у розвідці, 72-га окрема мотострілецька бригада є частиною третього армійського корпусу Росії, який зазнає обвинувачень щодо низького морального духу і обмеженої боєздатності.

При цьому, як наголошується у повідомленні, розгортання цієї бригади у такому вимогливому і важливому з оперативної точки зору секторі підкреслює серйозну нестачу надійних бойових підрозділів.

ЗСУ реалізували тактичне просування у Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, за місто Бахмут тривають безперервні бої, російські загарбники продовжують йти в атаку на Бахмутському напрямку.

У п'ятницю Міноборони РФ визнало, що підрозділи ЗС РФ "перегрупувалися" під Бахмутом і нібито зайняли більш вигідний рубіж. Йшлося якраз про Берховське водосховище. Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин назвав це "перегрупування" справжньою втечею.

Пізніше Пригожин доповнив свою заяву, зазначивши, що на даний момент відбувається втеча підрозділів Міноборони РФ з флангів його угруповання навколо Бахмута. Нібито тільки за вчорашній день окупанти втратили близько 5 кв.км захопленої території. Зокрема, за його словами, від росіян нібито повністю зачищено дорогу Часів Яр - Бахмут і ЗСУ зайняли всі тактичні висоти.

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