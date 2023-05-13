Раніше українські війська досягли значущого тактичного успіху на південному фланзі Бахмутського фронту.

Українська армія досягла певних успіхів у локальних контратаках на північний захід від Бахмута. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на відео, що з'явилися в мережі і були геолоковані. На цих кадрах видно, як російські війська рятуються від вогню української артилерії на південному березі Берховського водосховища, приблизно за 4 км на північний захід від Бахмута.

"Ці кадри візуально підтверджують заяви ряду російських блогерів про те, що українські сили досягли успіхів на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою і Берховкою", - йдеться у зведенні ISW.

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Також з російського боку надходять повідомлення про відступ росіян з сусідніх позицій – між Григорівкою і Дубово-Василівкою, що трохи на північний захід від згаданого водосховища.

Битва за Бахмут - останні новини

У п'ятницю Міноборони РФ визнало, що підрозділи ЗС РФ "перегрупувалися" під Бахмутом і нібито зайняли більш вигідний рубіж. Йшлося якраз про Берховське водосховище. Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин назвав це "перегрупування" справжньою втечею.

Пізніше Пригожин доповнив свою заяву, зазначивши, що на даний момент відбувається втеча підрозділів Міноборони РФ з флангів його угруповання навколо Бахмута. Нібито тільки за вчорашній день окупанти втратили близько 5 кв.км захопленої території. Зокрема, за його словами, від росіян нібито повністю зачищено дорогу Часів Яр - Бахмут і ЗСУ зайняли всі тактичні висоти.

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