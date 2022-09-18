Кількість вбитих окупантів наближається до 55 тисяч.

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про загальні бойові втрати росіян на війні проти України.

Як зазначено в повідомленні, з 24 лютого втрати ворога серед особового складу склали 54480 осіб.

Серед них 230 осіб ліквідовано за останню добу.

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Крім цього, було знищено:

танків ‒ 2210 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 4718 (+17);

артилерійських систем – 1309 (+3);

РСЗВ – 312;

засоби ППО ‒ 168;

літаків – 251;

гелікоптерів – 217 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7);

крилатих ракет ‒ 238 (+2);

кораблів /катерів ‒ 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7);

спеціальної техніки ‒ 122 (+1).

Як писав УНІАН, триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що звільнена майже вся територія Харківської області.

Успіхи Збройних сил України на півдні даються дуже важкими боями і зусиллями, зазначила представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк: "Просування не таке стрімке і швидке, як би нам хотілося, але досить результативне".

За минулу добу українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки російських військ.

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