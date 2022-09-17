Звіт щодо результатів буде після закріплення позицій.

Успіхи Збройних сил України на Півдні даються дуже важкими боями та зусиллями

Про це в ефірі "Еспресо" повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Дуже рано ще говорити про успіхи та звітувати про них, тому що вони даються дуже важкими боями та зусиллями. Просування не таке стрімке і швидке, якби нам хотілося, але досить результативне", - наголосила вона.

Відео дня

За словами Гуменюк, звіт буде, як тільки ЗСУ закріплять позиції.

"Майже вся лінія фронту палає досить потужно, оскільки просування розраховане з дуже незвичайним стратегічним елементом. Я думаю, в підручники військової майстерності поповняться багатьма прикладами саме з цієї війни", - додала керівниця пресцентру.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про знищення минулої доби літака Су-24, трьох крилатих ракет та безпілотника російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: