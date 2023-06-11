З початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідовано 215 тис. 640 російських загарбників.

Втрати росіян на фронті за минулу добу склали майже тисячу осіб та 140 одиниць техніки й озброєння.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять близько 215 тис. 640 осіб, з яких 980 ліквідовано минулої доби.

Крім того, знищено 3 тис. 926 ворожих танків (17 за добу), 7 тис. 631 бойову броньовану машину (24 за добу), 3 тис. 736 артилерійських систем (19 за добу), 601 реактивну систему залпового вогню (1 за добу), 3,3 тис. безпілотників оперативно-тактичного рівня (37 за добу), 1 тис. 183 крилаті ракети (7 за добу), 6 тис. 461 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (33 за добу) та 509 одиниць спецтехніки (2 за добу).

Без змін за добу наразі ворожі втрати засобів протиповітряної оборони - 362, літаків - 314, гелікоптерів - 299, а також кораблів/катерів - 18.

Втрати ворога та оперативні новини з фронту

За даними Генштаб ЗСУ, минулої доби українські захисники та захисниці знищили чотири російські розвідувальні безпілотники різних типів.

Крім того, за добу українська авіація 16 разів вдарила по районах зосередження окупантів та двічі - по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Ракетні війська та артилерія протягом доби вгатили по російських пунктах управління, скупченнях ворога та його техніки, а також по "важливих об’єктах" противника.

Вас також можуть зацікавити новини: