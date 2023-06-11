Уражено ворожі зенітно-ракетні комплекси, артилерійський підрозділ, безпілотники та "важливі об’єкти" противника.

Минулої доби українські військові завдали зо два десятки ударів по районах зосередження російських окупантів та їхньої техніки. Також уражено ворожі зенітно-ракетні комплекси та "важливі об’єкти".

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00, авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, українські захисники знищили чотири ворожих розвідувальних безпілотники різних типів.

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Водночас, ракетні війська та артилерія протягом доби уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще чотири важливих об’єкти противника.

Ситуація на фронті - остання інформація

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують кидати більшість свого особового складу та техніки на спроби повної окупації Луганської та Донецької областей. Там тривають важкі бої.

Протягом минулої доби на цій ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.

Зокрема, росіяни продовжують атакувати Мар’їнку, однак українські військові відбивають усі ворожі спроби штурмів. Крім того, минулої доби відбито наступальні дії противника й на інших напрямках.

За даними ISW, українська армія домоглася тактичних успіхів у Запорізькій області, зокрема, під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова.

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