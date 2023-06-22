За минулу добу українські захисники знищили ще 650 російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:
- особового складу близько 222 тис. 650 (+650) осіб ліквідовано;
- танків - 4 тис. 13 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин - 7 тис. 783 (+12) одиниць;
- артилерійських систем - 3 тис. 941 (+21) одиниць;
- РСЗВ - 617 (+2) одиниць;
- засоби ППО - 376 (+1) одиниць;
- літаків - 314 (+0) одиниць;
- гелікоптерів - 307 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3 тис. 438 (+10);
- крилаті ракети - 1 тис. 214 (+0);
- кораблі/катери - 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6 тис. 678 (+11) одиниць;
- спеціальна техніка - 539 (+0).
Втрати росіян на фронті - останні новини
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також наші захисники знищили російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА.
Також в Генштабі поінформували, що упродовж минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.