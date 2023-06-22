Також було знищено сім ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

За минулу добу українські захисники знищили ще 650 російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:

особового складу близько 222 тис. 650 (+650) осіб ліквідовано;

танків - 4 тис. 13 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин - 7 тис. 783 (+12) одиниць;

артилерійських систем - 3 тис. 941 (+21) одиниць;

РСЗВ - 617 (+2) одиниць;

засоби ППО - 376 (+1) одиниць;

літаків - 314 (+0) одиниць;

гелікоптерів - 307 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3 тис. 438 (+10);

крилаті ракети - 1 тис. 214 (+0);

кораблі/катери - 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6 тис. 678 (+11) одиниць;

спеціальна техніка - 539 (+0).

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Втрати росіян на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також наші захисники знищили російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА.

Також в Генштабі поінформували, що упродовж минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.

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