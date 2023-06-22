Результативно відпрацювали артилерійські підрозділи та українська авіація.

Українські воїни минулої доби результативно відпрацювали по російських окупантах. Знищено багато техніки та особового складу ворога.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.

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Війна в Україні: останні новини з фронту

Як повідомив президент України Володимир Зеленський на фронті точаться важкі бої. Він додав, що наші захисники знищують окупантів на півдні країни, а також на Донеччині. Глава держави подякував українським воїнам за збиття ударного вертольота Мі-24 окупантів на Запорізькому напрямку.

Водночас у СБУ повідомили, що менше ніж за тиждень військові контррозвідники Служби безпеки знищили 21 одиницю техніки противника. Йдеться про 11 танків, 2 САУ, 2 БМП, 2 МТЛБ і один броньовик та 3 одиниці автомобільної техніки.

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