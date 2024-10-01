За словами Світана, російська армія без залізничних шляхів – це просто натовп зелених чоловічків.

Росіяни досі не мобілізували всі можливості для зупинки просування Збройних сил України у Курській області. Водночас операція в регіоні вже вплинула і далі впливатиме на всю лінію фронту. Про це в коментарі 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Він нагадав, що успішні для ЗСУ бойові дії на Курщині тривають уже майже два місяці. При цьому все частіше руйнування логістичних шляхів для ворога має накопичувальний ефект, а кількість його проблем наростає - зокрема, росіянам доведеться переходити на диспетчерське керування, що збільшує час доставлення вантажів, каже експерт:

"Це викликає ефект помилки, синергія, яка дозволяє зупинити деякі напрямки. Російська армія без залізничних шляхів – це просто натовп зелених чоловічків".

При цьому, за словами Світана, росіяни дещо змінили тактику і тепер намагаються рухатися не повними колонами, а роззосереджуватися по напрямку. Водночас українські дрони працюють досить точно, а ефективність досягла практично співвідношення один дрон – один танк.

"Виконали основне завдання – Курська операція зв'язала велику кількість техніки, яка уже не з'явиться на Донеччині та зв'язала до 50 тисяч російського війська. Якщо росіяни не вирішать перекидати додаткові сили із українського фронту на Курщину, то буде виконане ще одне бойове завдання – ЗСУ переправляться на лівий берег Сейму", - резюмував експерт.

Ситуація на Курщині: останні новини

На Курщині значно збільшилася кількість російських підрозідів. Як повідомив речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник, українські захисники бачать ротації ворога та його намагання завадити виконанню завдань Сил оборони.

Військовий уточнив, що мета ЗСУ єдина – "ми максимально будемо наносити ураження ворогу і продовжувати їхні дедлайни".

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