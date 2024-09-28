Українські захисники продовжують діяти за своїм планом, наголосив Вадим Мисник.

Триває операція Сил оборони України в Курській області РФ. Ворог намагається зупинити просування українських сил – значно збільшилася як кількість, так і якісний склад російських підрозділів.

Про це розповів в етері телемарафону речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник. Він зазначив, що українські захисники бачать ротації ворога та його намагання завадити виконанню завдань Сил оборони.

"Значно збільшилась кількість і якісний склад цих підрозділів (окупаційних військ РФ, – ред.). Ми це бачимо, ми діємо за своїм планом. Мета єдина – ми максимально будемо наносити ураження ворогу і продовжувати їхні дедлайни. Їхні дедлайни – вони ні до чого. Їх перший дедлайн 1 жовтня вже практично вийшов, із другим так само буде. Хай спробують, ми їх тут зустрічаємо дуже добре, і вони це відчувають", – констатував речник ОТУ "Сіверськ".

Відео дня

https://www.unian.ua/war/boji-za-toreck-ne-vshchuhayut-zruynovane-rosiyanami-misto-pokazali-na-video-12771393.html

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 28 вересня, станом на 22:00 на передовій відбулося 136 бойових зіткнень. Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. До того ж, ворог активно атакував на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках.

Крім того, російські загарбники продовжують стирати українські населені пункти. Зараз ворог знищує Торецьк Донецької області. Така ж доля спіткає Вугледар, Покровськ, Мирноград, Курахове, Часів Яр та багато інших прифронтових міст і сіл.

Вас також можуть зацікавити новини: