Знищено також один літак і 12 танків та бойових броньованих машин.

За минулу добу захисники України "задвохсотили" 740 окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати противника за весь період повномасштабної війни орієнтовно склали 114 130 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того знищено: танків ‒ 3098 (+4 минулу добу), бойових броньованих машин ‒ 6167 (+8), артилерійських систем – 2086 (+4), автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7), літаків – 286 (+1).

Також від початку повномасштабного вторгнення знищено: 437 одиниць РСЗ, 218 - засобів ППО, 276 гелікоптерів, 1865 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 723 крилаті ракети, 17 кораблів /катерів та 184 одиниці спеціальної техніки.

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