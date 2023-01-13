За добу противник завдав 5 ракетних ударів по мирних містах.

Українські захисники протягом доби відбили атаки ворога в районі 17 населених пунктів Луганщини та Донеччини. За добу противник завдав 5 ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя. Також окупанти здійснили 52 обстріли з РСЗВ та 18 авіаударів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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"Визначені підрозділи збройних сил Білорусі та Росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах", - йдеться у повідомленні.

За добу противник завдав 5 ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя. Також окупанти здійснили 52 обстріли з РСЗВ та 18 авіаударів. Також продовжував обстріли низки населених пунктів з інших видів озброєння.

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