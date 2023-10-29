Українські воїни продовжують "успішно демобілізовувати" російських окупантів. Цього разу у чорних пакетах додому повернулися четверо офіцерів окупаційної армії.
Як повідомляє офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", підтверджено ліквідацію щонайменше двох старших лейтенантів та двох лейтенантнів.
"Успішно демобілізовано: старшого лейтенанта Караваєва Івана; старшого лейтенанта Сердюкова Сергія; лейтенанта Раменських Віталія; лейтенанта Білого Євгена. Смерть ворогам", - зазначив "Штірліц".
Втрати окупантів - актуальні дані
Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 299 тис. 80 (+660 за добу) осіб.
Ворожих танків було знищено 5 тис. 175 (+8) одиниць, бойових броньованих машин – 9 тис. 758 (+9), артилерійських систем – 7 тис. 188 (+8), реактивних систем залпового вогню – 834.