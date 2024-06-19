Це сталося в районі села Кліщіївка.

Українські бійці "вполювали" російський танк-черепаху поблизу Кліщіївки (Донецька область), захопили в полон його екіпаж. Про це сказав керівник служби звязків з громадськістю 22-ї ОМБР Віталій Соколенко в ефірі телемарафону.

За його словами, українські безпілотники виявили ворожий танк, який рухався полями в районі села Кліщіївка і почали за ним полювання. "В ході полювання було здійснено кілька скидів. Екіпаж був дезорієнтований. Танк почав рухатись туди, де нам було потрібно. Артилерія також ганяла цей танк по полю", - розповів Соколенко.

Він зазначає, що один з членів російського екіпажу забарикадувався всередині з гранатами і почав шантажувати українських бійців, що підірве себе і таким чином героїчно загине разом "із сараєм". "Але наші піхотинці ще й дипломати – вони переконали його в тому, що краще вижити і не гинути незрозуміло за що", - зазначає Соколенко. За його словами, члени ворожого екіпажу взяті в полон, а одного з них, який намагався втекти, затримала сусідня бригада.

Керівник служби зв’язків із громадськістю 22-ї ОМБР розповів, що українським бійцям спочатку не вдавалося справитися з російським танком, щоб його привезти до наших позицій. "Нашим хлопцям, а серед них не було жодного механіка чи водія танка, спочатку не виходило нормально поїхати, вони глохли, зупинялися, але швидко розібралися, до речі, обидва вони інженери, і своїм ходом доїхали до потрібного місця", - сказав Соколенко.

Також керівник служби звязків з громадськістю 22-ї ОМБР розповів про ситуацію на фронті, зокрема, поблизу Часового Яру, де воює бригада. "Ситуація залишається напруженою. Ворог продовжує атакувати. Часів Яр залишається його основною метою, але стоїмо, нищимо ворога, відбиваємо штурми", - додав він. Соколенко розповів, що противник застосовує проти ЗСУ все, що в нього є, зокрема, далекобійну артилерію, штурмову бомбардувальну авіацію, розвідувальні авіаційні комплекси.

Соколенко зазначає, що в основному штурмує ворожа піхота малими групами- до мотострілецького відділення, щоб відбивати наші позиції та закріплятися там. "Інколи використовує потужні колони техніки. Кілька тижнів тому був штурм великої колони, включаючи БМП, танки. Разом із сусідніми підрозділами було відбито атаку, багато ворожої техніки було знищено", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Військові Збройних сил України захопили російський так званий "танк-сарай". Відео від 17 червня опублікував Telegram-канал "Бросок Мангуста".

"Титани з 22 ОМБР затрофеїли танк "черепаху" та взяли в полон п*дарський екіпаж", - йдеться у підписі до відео.

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