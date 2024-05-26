Втім, українці вже навчилися ефективно протидіяти цим машинам, які викристовують для розмінування.

Російські танки-черепахи для розмінування продовжують розвиватися, але недостатньо швидко, щоб врятуватися від атак. Завдяки дедалі небезпечнішим українським FPV-дронам та іншим важким боєприпасам, їх вдається успішно "мінусувати".

Як пише Forbes, з-поміж усіх танків-черепах, є один, який можна назвати найбільш досконалим - це танк на базі 41-тонного чотиримісного Т-62. Він вперше з’явився на сході України на початку квітня.

Досконалий танк-черепаха

Танк Т-62 "Черепаха" належить 20-й гвардійській мотострілецькій дивізії російської армії. Він добре пройшов по мінних полях під Мар'їнкою. Крім того, російські воєнкори стверджують, що танк пережив "10 прямих ударів".

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У будь-якому випадку танку не пощастило на вихідних, коли українські сили підірвали його під Мар’їнкою. Як і всі танки-черепахи, цей оснащений додатковою металевою бронею проти дронів. Він мав ролики на передній частині, які допомагали безпечно підривати міни.

На відміну від інших танків-черепах, у Т-62, мабуть, була знята гармата або навіть уся вежа. Таке видалення мало сенс, оскільки танки-черепахи – це передусім машини для розмінування, щоб допомогти провести штурмові групи через розміновану сіру зону, яка зазвичай розділяє російські та українські лінії.

Крім того, стійки, які підтримують металевий корпус танка, обмежують поворот башти й майже не засліплюють екіпаж у будь-якому напрямку, крім прямого. За таких обставин танк все ще міг би бути гідною машиною для розмінування, але це вже не справжній танк.

"Акваріуми" черепах

На фронті у росіян вже є "акваріуми" з черепахами. Протягом перших кількох тижнів екіпажі танків-черепахх виграли від несподіванки, а також від серйозної нестачі артилерії та ракет в українських військових.

Танки-черепахи спочатку справді працювали. У не одній сутичці вони успішно провели російські війська через мінні поля, щоб ті могли атакувати українські позиції.

Особливу активність саморобні розміновувачі виявляли в російській кампанії біля Часового Яру, що на захід від Бахмута.

"Російські війська все частіше використовують танки та бронетехніку з привареними металевими пластинами для додаткового захисту... і регулярно атакували на світанку та в сутінках", – повідомляє Український центр оборонних стратегій .

"Я знаю, що люди сміються з цього, але я не думаю, що це божевільна адаптація. Росіяни пристосовуються до конкретних умов на полі бою", – написав Роб Лі, аналітик з Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії.

Але умови на полі бою змінилися. Блокада американської допомоги Україні завершилася наприкінці квітня, і Пентагон негайно відправив Україні кілька величезних партій артилерії та протитанкових ракет. У той же час українці розробили більш важку боєголовку для своїх більших безпілотників FPV — імовірно, базуючись на боєголовці шведської протитанкової ракети.

На початку травня українські бригади отримали значно більше летальної зброї. І акваріуми черепах стали набагато вразливішими. Кілька саморобних розмінувальників зіткнулися з артилерією, ракетами, послідовними мінами або важчими FPV.

Видання зазначає, що одна сумнозвісна акваріумна черепаха на прізвисько "Гомосексуаліст" з’їла ланцюжок мін і згоріла дотла. Екіпаж кинув її. Безгарматний Т-62 був підбитий українським FPV. Невідомо, дрон ніс одну з нових важких боєголовок, чи просто вдало влучив. У будь-якому випадку, "загибель черепах прискорює занепад їхнього виду", додає видання.

"Танки-черепахи" росіян

Як писав УНІАН, на початку квітня українські оператори дронів були вражені, побачивши на полі бою російський танк Т-72 із металевим дахом на корпусі та башті. Цей мутант виявився вдалою знахідкою росіян у протистоянні FPV-дронам, і ворог почав робити більше таких машин. Попри недолугий вигляд певний час ці танки справді були проблемою для ЗСУ.

Однак винахід виявився дуже вузько спеціалізованим. Як пише Forbes, доки у ЗСУ не було іншої зброї окрім дронів, росіяни могли використовувати ці танки досить ефективно. Але щойно США відновили поставки зброї, українська артилерія повернулася в "гру", і антидроновий захист танків втратив свою ефективність.

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