Водночас, ворог упродовж цієї доби атакував майже на всіх напрямках фронту.

Силам оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах лівого берега річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українські військові продовжують утримувати здобуті рубежі, відбили 6 атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Загалом, як зазначається, ворог цієї доби атакував майже на всіх напрямках ділянки фронту. Протягом доби на фронті відбулось 53 бойових зіткнення.

Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Водночас, як поінформували в Генштабі, на Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.

Крім того, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак. На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак.

"На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Водяного Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Урожайне, Новопіль Донецької області", - мовиться у зведенні.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, П'ятихатки Запорізької області.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шістьох артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони, одному пункту управління та складу боєприпасів противника.

Загалом ворог завдав один ракетний та 24 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено дев'ять ударних БпЛА.

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