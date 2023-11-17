Морські піхотинці розкрили успіхи спланованих операцій на лівому березі Дніпра.

Збройні сили України фактично підтвердили закріплення на плацдармах на лівому березі Дніпра.

Як зазначає Командування морської піхоти ВМС ЗСУ, воїни провели серію успішних операцій на лівому березі Дніпра.

"У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Морпіхи також розповіли, що в ході боїв з російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив:

особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими,

24 танки,

89 артилерійських систем та мінометів,

135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,

48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП,

9 РСЗВ,

14 плавзасобів,

15 одиниць спеціальної техніки,

4 командні пункти,

29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

"Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення ворога", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляли аналітики ISW, наші воїни змогли перекинути на лівобережжя бронетехніку, а завдяки "діркам" у ППО працює ударна авіація ЗСУ.

Минулої доби повідомлялось, що наші війська зберігають позиції у Кринках та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що Сили Оборони захопили плацдарм на лівому березі Дніпра.

Військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що відхід ворога на цій ділянці призведе до обвалу південного фронту. А це означає фактично блокування Криму. А також створення передумов для того що Україна "отримає просто феноменальний козир розвитку своєї морської торгівлі".

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