Заступник міністра оборони України Анна Маляр відреагувала на "експертний ажіотаж" навколо лівого берега Херсонської області.
"Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулася з тих місць, - написала вона. - Для того, щоб там висадитися, не бути знищеним, та ще й закріпитися, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно".
За її словами, на тій ділянці фронту "певні підрозділи виконали певне завдання".
"Це передбачувано, адже наша мета - повернути всі тимчасово окуповані території, отже, ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", - додала Маляр.
ЗСУ закріпилися на новому плацдармі - що відомо
Раніше у мережі з'явилася інформація від військового оглядача видання Bild Юліана Репке, що ЗСУ закріпилися на новому плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
За його словами, від цього плацдарму до північного адмінкордону з Кримом всього 83 кілометри.