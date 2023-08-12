За словами Маляр, на певній ділянці фронту "певні підрозділи виконали певне завдання".

Заступник міністра оборони України Анна Маляр відреагувала на "експертний ажіотаж" навколо лівого берега Херсонської області.

"Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулася з тих місць, - написала вона. - Для того, щоб там висадитися, не бути знищеним, та ще й закріпитися, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно".

За її словами, на тій ділянці фронту "певні підрозділи виконали певне завдання".

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"Це передбачувано, адже наша мета - повернути всі тимчасово окуповані території, отже, ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", - додала Маляр.

ЗСУ закріпилися на новому плацдармі - що відомо

Раніше у мережі з'явилася інформація від військового оглядача видання Bild Юліана Репке, що ЗСУ закріпилися на новому плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

За його словами, від цього плацдарму до північного адмінкордону з Кримом всього 83 кілометри.

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