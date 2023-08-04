Поєднання озброєння різних поколінь - дронів і танків - робить її особливою.

Унікальність нинішньої війни полягає в поєднанні озброєння різних поколінь і саме цей гібрид робить її особливою. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, коментуючи думку деяких експертів, що нині в нас війна дронів.

Вона зазначила, що існує експертна думка, що сучасна війна - це війна дронів. "І в цьому є певна доля правди, бо нинішня війна показує війну технологій", - додала Маляр.

При цьому вона додала, що в той же час українські військові вважають, що ми повертаємось і до війни "четвертого покоління":

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"Військові кажуть, що застосування танків сьогодні не менш актуальне і не менш ефективне, ніж дронів. Тому говорити про ту чи іншу перевагу не варто. В цій ситуації я довіряю військовим, бо їхня думка тут експертна. І вони вважають, що унікальність цієї війни якраз в поєднанні озброєння різних поколінь і саме цей гібрид робить цю війну особливою".

Виробництво та застосування дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, у кінці липня президент Володимир Зеленський запевнив, що хороші новини із застосуванням українських дронів в боротьбі з російськими окупантами будуть з'являтися частіше. Він наголосив, що обороні потрібні абсолютно всі дрони – від доволі простих "Мавіків" до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ прийняли на експлуатацію ювілейну 10-ту модель FPV-дрона. Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих. Водночас Резніков зазначив, що наступний рівень - виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію.

Як зазначали західні експерти, Україна наразі перемагає у війні дронів з Росією. Водночас вони підкреслювали, що дронові атаки - це лише невелика частка у військовому протистоянні, і не дуже впливають на загальний результат війни.

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