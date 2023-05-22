Відпрацювали по російським підрозділам оператори 102-ої окремої бригада Сил територіальної оборони ЗСУ.

Збройні сили України вдало запустили дрони по позиціях окупантів на одному з напрямків фронту та вщент рознесли техніку РФ.

Відповідний "майстер-клас" показали оператори з розвідроти 102-ої окремої бригада Сил територіальної оборони ЗСУ "Івано-Франківщина". В кадрі танки та інший "мотлох" ворога одним за одним перетворюється на "бавовну".

В дописі бійці попереджають, що від українських дронів армії РФ не сховатися ніде.

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ЗСУ розкрили рецепт зажарки окупантів на фронті

Нагадаємо, що нещодавно артилеристи 28-ої ОМБр розкрили три важливих кроки щодо того, як перетворити поганого росіянина на "хорошого". От тільки йдеться вже про ліквідованих окупантів.

Бійці ЗСУ показали драйвовий ролик знищення ворогів та створили з нього справжній рецепт з "фарширування".

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