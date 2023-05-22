Місцеві радіостанції "гримлять" повідомленнями про те, що незабаром місто стане "вільним" та попереджають про евакуацію.

Понеділок для російського міста Бєлгорода почався з паніки на тлі масштабної атаки БПЛА та знищення одного з прикордонних з Україною пунктів.

Відповідні ролики масово знімають місцеві. У місті на радіостанціях звучать тривожні повідомлення про евакуацію, росіян попереджають про те, що незабаром Бєлгород "стане вільним".

"Бєлгород стане вільним. Повторюю, жителі міста Бєлгород, закликаємо вас негайно евакуюватися, залишатися в місті небезпечно. Бєлгород стане вільним", - йдеться у записі.

Відповідальність за ранкові хвилювання взяли на себе російські партизани. У соціальній мережі Легіон "Свобода Росії" продублював повідомлення про евакуацію до громадян РФ та вказав: "На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько!",- йдеться в повідомленні.

Також в мережі з'явився ролик знищення прикордонного пункту в Бєлгороді.

Об 11:38 ранку місцевий губернатор В'ячеслав Гладков зазначив, що система ППО в області працює з 9 ранку. За його словами, обійшлося беж жертв. Частина ракети впала на ділянку приватного житлового домоволодіння в селі Антонівка. Також він повідомив про мінометний обстріл села Козинка та села Гора-поділ, де "загорівся склад сіна".

Вже о 12:02 Гладков заявив, що на село Нова Таволжанка скинуто вибуховий пристрій й визнав, що йдеться про БПЛА.

"Сам БПЛА впав за 100 метрів від житлових будинків. Вибухотехніки та оперативні служби працюють на місці", - вказав він.

При цьому Гладков заявив росіянам, що "паніки бути не повинно" і обмовився про "масовану атаку" на Бєлгород. Гладков спростував інформацію про те, що в Гайворонській області внаслідок атаки можуть бути десятки жертв і поранених і навіть записав для цього окремий ролик-звернення.

"Це брехня, цього немає. Буде погіршення, буде поліпшення, ми відразу всю необхідну інформацію надамо", - вказав він.

Бєлгородська область під атакою з вечора 21 травня

Нагадаємо, що вперше про НП в селі Головчино (Гайворонський район) губернатор Богородської області Гладков "заїкнувся" пізно ввечері 21 травня. Він заявив про атаку на адміністративну будівлю, по якій запустили квадракоптер.

Тоді він вказав, що в результаті атаки загорівся дах, і що жертв немає. Вже вранці 22 травня Гладков поспішив звинуватити у всьому ЗСУ.

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