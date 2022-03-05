Втрати російських окупантів з'ясовуються.

Збройні Сили України завдали потужного удару по силах російських окупаційних військ в районі Херсона.

Про це повідомив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович під час відеовключення в соціальній мережі Facebook.

"Збройні Сили України контролюють ситуацію, покращують власні позиції, наносять окремі контрудари - авіаційні та артилерійські ураження противнику. Так, вранці в районі Херсона наші Збройні сили завдали дуже потужного удару по ворогу. І зараз його втрати з'ясовуються", - заявив Арестович.

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