Ймовірно, в селищі залишаються ще п’ятеро-шестеро цивільних людей.

У селище Опитне біля Авдіївки (Донецька область) зайшли Сили оборони України, але поки складно казати про якийсь контроль, бо ворог безуспішно намагається відбити втрачені позиції.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

При цьому нагадав, що Опитне входить до складу Авдіївської територіальної громади, воно було окуповане близько року тому.

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"Наразі невідомо, що відбувається в самому селищі. Є в нас інформація, що там ще є цивільні люди, мирне населення. Орієнтовно має бути ще п’ять-шість людей, які залишаються там. Дуже обережно треба говорити про успіхи на такому напрямку. Дійсно, наші зайшли. Але ж поки що складно казати про якийсь контроль. Бої ведуться. Ворог намагається відбити втрачені позиції, але поки жодного успіху не має", - сказав Барабаш.

Він розповів, що ворог постійно там посилює свою присутність - дуже багато в них резервів в Донецьку і навколо міста, багато техніки, особового складу.

Барабаш розповів, що селище Опитне розбито вщент. "Воно було розбите ще з 2014 року. До початку повномасштабної війни ми намагалися його відновити, дахи ремонтували. На початок повномасштабної війни 44 людини залишалося в Опитному", – сказав він.

Барабаш зазначив, що від крайніх вулиць Опитного до злітної смуги Донецького аеропорту трохи більше кілометра. Він сказав, що ворог серйозно окопався біля Донецька, який від Опитного розташований на відстані 5 кілометрів.

Ситуація біля Опитного - деталі

10 вересня Барабаш повідомив, що на Авдіївському напрямку Сили оборони України змогли зайняти частину селища Опитне Авдіївської міської громади Покровського району Донецької області.

Він говорив, що в цілому ситуація по лінії оборони навколо міста залишається дуже напруженою, ворог тисне з півночі від міста.

Розказував, що українські військові провели блискучу штурмову операцію та зайняли частину Опитного. Там вони закріпились, і тривають бої в самому населеному пункті.

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