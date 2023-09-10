Наразі тривають бої в самому населеному пункті.

На Авдіївському напрямку Сили оборони України змогли зайняти частину селища Опитне Авдіївської міської громади Покровського району Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"В цілому ситуація по лінії оборони навколо міста залишається дуже напруженою. Ворог тисне з півночі від міста. З півдня в районі Опитного ми маємо успіх, і він, на мій погляд, дуже суттєвий", - заявив він.

За його словами, українські військові закріплюються в Опитному.

"Два дні тому вони вели дуже потужні активності на півночі міста, і в цей час українські військові провели блискучу штурмову операцію та зайняли частину Опитного. Закріпились, і тривають бої в самому населеному пункті", – розказав Барабаш.

ЗСУ мають просування в районі села Роботине

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України просунулися ще близько на 1,5 км у районі села Роботине в Запорізькій області.

За даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар'їнки.

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