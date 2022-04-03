Пошуки екіпажу російського літака тривають.

Українські військові збили в Харківській області черговий літак російських окупантів.

Як повідомив у своєму Телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, це сталося 3 квітня.

"Годину тому "неіснуючі" сили ППО України збили в Ізюмському районі на Харківщині черговий літак окупантів", - йдеться в його повідомленні.

За словами Геращенко, пошуки екіпажу російського літака тривають.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ вранці 3 квітня, українські військові з початку російського вторгнення збили 143 літаки РФ. Втрати серед російських військових склали 18 тисяч.

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